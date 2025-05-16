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Hentbol erkekler liginde zafer için son dönemeç

Hentbolun devleri finalde kozlarını paylaşacak. Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor'un mücadelesinde seriyi kazanan takım 2025'in şampiyonu olacak.

calendar 16 Mayıs 2025 11:35 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2025 11:39
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Hentbol erkekler liginde zafer için son dönemeç
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Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025 yılının şampiyonunun belli olacağı final serisinde maçlar cumartesi günü başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre serinin ilk maçında Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor, Süleyman Seba Spor Salonu'nda, saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

3 GALİBİYET, FİNAL ANAHTARI

Play-off final serisi 5 maç üzerinden oynanacak ve 3 galibiyete ulaşan takım 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

Seride maç programı şöyle:

- 17 Mayıs: (1. Maç)

20.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)

- 19 Mayıs: (2. Maç)

17.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)

- 25 Mayıs: (3. Maç)

18.00 Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş (Üçevler Spor Tesisleri)

- 27 Mayıs: (4. Maç gerekirse)

18.00 Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş (Üçevler Spor Tesisleri)

- 1 Haziran: (5. Maç gerekirse)

13.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)


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