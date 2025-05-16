Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025 yılının şampiyonunun belli olacağı final serisinde maçlar cumartesi günü başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre serinin ilk maçında Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor, Süleyman Seba Spor Salonu'nda, saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
3 GALİBİYET, FİNAL ANAHTARI
Play-off final serisi 5 maç üzerinden oynanacak ve 3 galibiyete ulaşan takım 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayacak.
Seride maç programı şöyle:
- 17 Mayıs: (1. Maç)
20.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
- 19 Mayıs: (2. Maç)
17.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
- 25 Mayıs: (3. Maç)
18.00 Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş (Üçevler Spor Tesisleri)
- 27 Mayıs: (4. Maç gerekirse)
18.00 Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş (Üçevler Spor Tesisleri)
- 1 Haziran: (5. Maç gerekirse)
13.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre serinin ilk maçında Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor, Süleyman Seba Spor Salonu'nda, saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
3 GALİBİYET, FİNAL ANAHTARI
Play-off final serisi 5 maç üzerinden oynanacak ve 3 galibiyete ulaşan takım 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayacak.
Seride maç programı şöyle:
- 17 Mayıs: (1. Maç)
20.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
- 19 Mayıs: (2. Maç)
17.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
- 25 Mayıs: (3. Maç)
18.00 Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş (Üçevler Spor Tesisleri)
- 27 Mayıs: (4. Maç gerekirse)
18.00 Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş (Üçevler Spor Tesisleri)
- 1 Haziran: (5. Maç gerekirse)
13.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
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