Helton: 'Cesurca oynadık, olmadı'

Antalyaspor kariyerinde ilk maçına Galatasaray'a karşı çıkan Helton, maçın ardından görüşlerini aktardı.



Helton, "Zor bir maç oldu. Güzel bir atmosferde, cesurca oynadık. İstediğimizi almak adına gerekli mücadeleyi gösterdik ama alamadık. Önümüzdeki maça hazırlanacağız. Oradan iyi sonuç almak istiyoruz." dedi.



32 yaşındaki eldiven sözlerini, "Burada olduğum için Tanrı'ya şükürler olsun. Antalyaspor'la Türkiye Ligi'nde olduğum için mutluyum. Takımda herkes elinden geleni yapacak. Ben de takımım için en iyisini yapacağım." ifadeleriyle tamamladı.





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