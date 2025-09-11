Hekimoğlu: "Sorumlular, Busenaz Sürmeneli'yi iyi hazırlayamamışlar"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde elenen Busenaz Sürmeneli'nin mental ve fiziksel olarak iyi hazırlanamamasından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Hekimoğlu: 'Sorumlular, Busenaz Sürmeneli'yi iyi hazırlayamamışlar'
TÜRKİYE Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin Dünya Boks Şampiyonası'nda elenmesinden dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, sorumluların sporcuyu turnuvaya iyi hazırlayamadığını belirtti.
 
Dünya Boks Şampiyonası, İngiltere'nin Liverpool şehrinde devam ediyor. Şampiyonada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hekimoğlu, Busenaz Sürmeneli'nin çeyrek finalde elenerek madalya alamamasına çok üzüldüğünü ve sinirlendiğini söyledi.
 
Kadınlarda 3 ismin yarı finale çıktığını, erkeklerde de madalya umudunun devam ettiğini ifade eden başkan Suat Hekimoğlu, "Buna rağmen hayal kırıklığı yaşadım. Bu turnuva şu ana kadar beklentimin çok çok altında. Busenaz Sürmeneli beni çok üzdü. Hatta şoka soktu diyebilirim. Sanki kolları gitmiyor gibi bir durum sezdim, çok üzücü" diye konuştu.
 
'BUSENAZ'I BU TURNUVAYA MENTAL VE FİZİKSEL OLARAK İYİ HAZIRLAYAMAMIŞLAR'
 
Busenaz Sürmeneli'nin dünyanın en iyi boksörlerinden biri olduğunu belirten Hekimoğlu, yetkili kişilerin milli sporcuyu fiziksel ve mental olarak iyi hazırlayamadığını dile getirdi. Busenaz'ın Türk spor tarihine geçmiş bir sporcu olduğunu aktaran Hekimoğlu, "Çünkü olimpiyat şampiyonu olmayı başarmış bir evladımız. Busenaz'ı bu turnuvaya mental ve fiziksel olarak iyi hazırlayamamışlar, bunda herkesin kabahati var. Bizim de kabahatimiz vardır elbet. İnşallah bunu telafi edecektir. Mesela Busenaz Sürmeneli üçlü dörtlü kombineler vuruyordu rakibine. Her 20 saniyede bir yapıyordu bunu. Burada bir tane kombinesini görmedim. Üzüntülüyüm ve sinirliyim" şeklinde konuştu.
 
Kadınlarda ve erkeklerde altın madalya beklediğini belirten Suat Hekimoğlu; Buse Naz Çakıroğlu, Büşra Işıldar ve Şeyma Düztaş'ın madalyayı garantilediğini ifade ederek, hala 4 altın madalya şanslarının olduğunu dile getirdi.
 
 
 
 
 
 
 
