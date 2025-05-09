Miami Heat, 2024–25 sezonunun ortasında kadrosuna kattığı oyun kurucu Davion Mitchell için 8.7 milyon dolarlık sınırlı serbest oyuncu teklifi yapmaya hazırlanıyor.



Bu teklif, Mitchell'a başka bir takımdan gelecek her türlü kontrata yanıt verme hakkını Heat'e tanıyor.



Miami Herald'dan Barry Jackson'ın haberine göre, 26 yaşındaki Mitchell, Heat formasıyla çıktığı 30 maçta 10.3 sayı, 5.3 asist ve %50.4 saha içi isabet oranı ile dikkat çekti. Üçlüklerde ise %44.7 gibi yüksek bir yüzde yakaladı.



Mitchell, Heat'e Toronto Raptors üzerinden beş takımlı bir takasla katılmıştı. Raptors, onu Sacramento Kings'ten Jalen McDaniels karşılığında almış, ardından Miami'ye göndermişti. Toronto formasıyla çıktığı 44 maçta ise 6.3 sayı ve 4.6 asist ortalamaları yakalamıştı.



Miami'nin maaş sınırları açısından 2026–27 sezonuna etkisi olabilecek bir kontrat gündeme gelse de, Heat'in o sezonu maaş boşluğu olan bir takım olarak geçirmesi beklenmediği için bu hamlenin yönetilebilir olduğu belirtiliyor. Genel Menajer Andy Elisburg, sözleşmeyi bu çerçevede planlamakla sorumlu olacak.



Mitchell, bu yaz Sacramento Kings'le imzaladığı dört yıllık, 21 milyon dolarlık çaylak kontratını tamamlamış olacak.



