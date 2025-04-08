Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda, Şevval İlayda Tarhan şampiyon oldu

Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda, Şevval İlayda Tarhan şampiyon oldu
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08 Nisan 2025 00:15
Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalyayı milli sporcu Şevval İlayda Tarhan kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde organize edilen şampiyonada havalı tabanca müsabakaları tamamlandı.

Olimpiyat ikincisi ve Avrupa şampiyonu milli atıcı Şevval İlayda Tarhan (Ankara ferdi), büyük kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde madalya kürsüsünün zirvesinde yer aldı.

Bu kategoride Seher Tokmak (Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü) ikinci, Yasemin Beyza Yılmaz (Ottoman Shooting Spor Kulübü) üçüncü oldu.

Genç kadınlarda ise İlayda Nur Çürük (Parla Akademi Spor Kulübü), Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

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