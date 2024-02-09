Hatayspor, Rui Pedro'yu transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Slovenya kulübü NK Olimpija Ljubljana'da forma giyen Rui Pedro'yu kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Hatayspor, Rui Pedro'yu transfer etti
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09 Şubat 2024 23:40
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Slovenya kulübü NK Olimpija Ljubljana'da forma giyen Rui Pedro'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rui Pedro ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "NK Olimpija Ljubljana forması giyen orta saha oyuncusu Rui Pedro ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Rui Pedro'ya takımımıza 'hoş geldin' diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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