Hatayspor, Hull City ile karşılaşıyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, özel maçta Hull City ile karşılaşacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın oynanacak özel maçta Hatayspor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşı karşıya gelecek. Maçın bilet gelirleri, Akdeniz ekibine ait olacak.
Karşılaşma, saat 19.30'da TV8'den naklen yayımlanacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın oynanacak özel maçta Hatayspor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşı karşıya gelecek. Maçın bilet gelirleri, Akdeniz ekibine ait olacak.
Karşılaşma, saat 19.30'da TV8'den naklen yayımlanacak.