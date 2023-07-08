Hatayspor, Hull City ile karşılaşıyor!

Atakaş Hatayspor, deprem felaketinden sonra ilk kez Hull City'e karşı sahaya çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Hatayspor, Hull City ile karşılaşıyor!
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08 Temmuz 2023 15:29
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, özel maçta Hull City ile karşılaşacak.

 Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın oynanacak özel maçta Hatayspor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşı karşıya gelecek. Maçın bilet gelirleri, Akdeniz ekibine ait olacak.

Karşılaşma, saat 19.30'da TV8'den naklen yayımlanacak.

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