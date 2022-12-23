Hatayspor, Giresunspor maçına hazır

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında cumartesi sahasında Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlı ekip Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Basına kapalı 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, taktik ve hava topu çalıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlı ekip Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Basına kapalı 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, taktik ve hava topu çalıştı.
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