Hatayspor, Enisey deplasmanında kazanamadı

Hatayspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası A Grubu'nun 4. maçında deplasmanda Rusya temsilcisi WBC Enisey'ye 63-53 yenildi.
Krasnoyarsk kentindeki Sever Arena'da yapılan maçta ilk çeyreği ev sahibi ekip 15-9 önde geçerken devre arasına 24-24 beraberlikle girildi.
Müsabakanın üçüncü çeyreğini 49-37 geride kapatan Hatayspor, maçı da 10 sayı farkla 63-53 kaybetti.
Hatay temsilcisinde Bahar Çağlar Ökten 15, Büşra Akbaş 14, Gökçe Doğan 12, Elif Emirtekin 7, Büşra Akgün 3 ve Melis Lafatan 2 sayı üretti. Süre bulan oyunculardan sadece Ayşegül Günay skor bulamadı.
Bu sonuçla Hatayspor grupta ikinci kez mağlup oldu. WBC Enisey ise ilk galibiyetini elde etti.
Krasnoyarsk kentindeki Sever Arena'da yapılan maçta ilk çeyreği ev sahibi ekip 15-9 önde geçerken devre arasına 24-24 beraberlikle girildi.
Müsabakanın üçüncü çeyreğini 49-37 geride kapatan Hatayspor, maçı da 10 sayı farkla 63-53 kaybetti.
Hatay temsilcisinde Bahar Çağlar Ökten 15, Büşra Akbaş 14, Gökçe Doğan 12, Elif Emirtekin 7, Büşra Akgün 3 ve Melis Lafatan 2 sayı üretti. Süre bulan oyunculardan sadece Ayşegül Günay skor bulamadı.
Bu sonuçla Hatayspor grupta ikinci kez mağlup oldu. WBC Enisey ise ilk galibiyetini elde etti.