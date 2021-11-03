Hatayspor, Enisey deplasmanında kazanamadı

FIBA Avrupa Kupası A Grubu'nun 4. karşılaşmasında Hatayspor Kadın Basketbol Takımı, WBC Enisey'e 63-53 mağlup oldu.

Haber; AA
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Hatayspor, Enisey deplasmanında kazanamadı
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03 Kasım 2021 18:09
Hatayspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası A Grubu'nun 4. maçında deplasmanda Rusya temsilcisi WBC Enisey'ye 63-53 yenildi.

Krasnoyarsk kentindeki Sever Arena'da yapılan maçta ilk çeyreği ev sahibi ekip 15-9 önde geçerken devre arasına 24-24 beraberlikle girildi.

Müsabakanın üçüncü çeyreğini 49-37 geride kapatan Hatayspor, maçı da 10 sayı farkla 63-53 kaybetti.

Hatay temsilcisinde Bahar Çağlar Ökten 15, Büşra Akbaş 14, Gökçe Doğan 12, Elif Emirtekin 7, Büşra Akgün 3 ve Melis Lafatan 2 sayı üretti. Süre bulan oyunculardan sadece Ayşegül Günay skor bulamadı.

Bu sonuçla Hatayspor grupta ikinci kez mağlup oldu. WBC Enisey ise ilk galibiyetini elde etti.


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