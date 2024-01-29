Hatayspor'dan golcü harekatı: David Okereke

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, bir yandan transfer yasağını kaldırmak için çaba gösterirken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda Hatayspor, gözünü İtalya'ya çevirdi.



Sky Sport'ta yer alan habere göre; Hatayspor, İtalya Serie B ekibi Cremonese'de oynayan 26 yaşındaki santrfor David Okereke için teklifte bulundu.



Hatayspor'un Nijeryalı golcü için 6 aylık kiralama teklifinde bulunduğu belirtilirken, sözleşmede satın alma opsiyonunun da bulunduğu ifade edildi.



BEŞİKTAŞ'LA DA ANILIYORDU



David Okereke'nin ismi sezon başında Beşiktaş'la da anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.



SEZON PERFORMANSI



Cremonese ile bu sezon 19 maça çıkan Okereke, bu maçlarda 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Golcü ismin kulübüyle 2025 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.



