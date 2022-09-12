Hatayspor'da, Kayserispor mesaisi sürüyor

Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor'da, Kayserispor mesaisi sürüyor
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12 Eylül 2022 20:15
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Eylül Cuma günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalıştı.

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