Hatayspor'da, Kayserispor mesaisi sürüyor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Eylül Cuma günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı.



Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalıştı.





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