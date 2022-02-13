Hatayspor'da iki isim Göztepe maçında yok

Atakaş Hatayspor, Göztepe'yi ağırlayacağı karşılaşmaya iki futbolcusundan yoksun çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'da iki isim Göztepe maçında yok
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13 Şubat 2022 15:11
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında pazartesi günü Göztepe'yi konuk edecek.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde son 3 maçta galip gelemeyen Hatayspor, Göztepe'yi evinde yenerek çıkış yakalamak istiyor.

Bordo-beyazlı ekip ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 36 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgisi bulunan Göztepe ise 27 puanla 15. sırada yer alıyor.

Hatayspor'da kart cezalısı Adama Traore ile sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hatayspor 2-0 kazanmıştı.

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