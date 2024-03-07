Hasan Arat'tan Ahmet Nur Çebi için çarpıcı karar!

Beşiktaş'ta Hasan Arat kendi başkanlığı döneminde yapılacak ikinci divan kurulu toplantısına hazırlanıyor. Arat, yaklaşık 1 aydır toplantıda yapacağı açıklamalarla ilgili çalıştığı öğrenildi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Hasan Arat'tan Ahmet Nur Çebi için çarpıcı karar!
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07 Mart 2024 10:11
Beşiktaş'ta Hasan Arat kendi başkanlığı döneminde yapılacak ikinci divan kurulu toplantısına hazırlanıyor. Arat, yaklaşık 1 aydır toplantıda yapacağı açıklamalarla ilgili çalıştığı öğrenildi.

ÇEBİ'YE SERT ELEŞTİRİLERDE BULUNACAK

Sözcü'nün haberine göre; Hasan Arat'ın, selefi Ahmet Nur Çebi dönemine dair oldukça sert eleştirilerde bulunacağı belirtildi.

Dönemin denetim kurulu raporlarının açıklanacağı genel kurulda Hasan Arat'ın perde arkasında yaşananları anlatacağı kaydedildi. Geniş katılımın beklendiği ve bu cumartesi gerçekleştirilecek 2024 yılının ilk divan toplantısı Hilton İstanbul'a alındı.



 
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