Philadelphia 76ers'ın yıldızı James Harden'ın 76ers'ın medya gününe katılmamasının beklendiği bildirildi.



Harden'ın Sixers'taki geleceği, özellikle de LA Clippers'a takas edilme talebinin ardından belirsizliklerle çevrelenmiş durumda.



The Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey, Harden'la ilgili beklentilerini dile getirerek, yıldız oyuncunun "orada bulunmak istemediğini" iddia etti:



"Öncelikle şunu diyeyim, medya gününe katılmasını beklemiyorum. Ona sormak istediğim ilk şey, Daryl'ın onun ne hakkında ne yalan söylediği ve neden ayrılmak istediği.



Temelde Daryl'ın onu takas edeceğine söz verdiği fakat etmediğine dair haberler duymuştuk, fakat bunlar sadece birer iddiadan ibaretti.



Ben Daryl'ın başlangıçta söylediği şeyleri bilmek istiyorum. Ayrıca yüklü bir maaş alacağına dair bir izlenime mi kapıldığını bilmek istiyorum. Birisi ona böyle bir şeyin vaadini mi sundu? Çünkü orada artık olmayı hiç istememesinin bildiğimiz sebepleri bunlardı."



Bu yaz Harden, 76ers'la yollarını ayırma arzusunu açıkça ifade etmiş, hatta takımın genel menajeri Daryl Morey'den açıkça "yalancı" olarak söz edecek kadar ileri gitmişti.



Morey'nin Harden'a verdiği sözlerin niteliğine ilişkin, sözleşmesinin uzatılması veya Clippers'la takas yapılması olasılığı da dahil olmak üzere bazı spekülasyonlar ortaya atılmıştı.



