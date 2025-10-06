Hapoel Tel Aviv başkanı: 'Nigel Hayes-Davis'i Hapoel'e getirmek istiyorum'

Hapoel Tel Aviv başkanı Ofer Yannay, bir kez daha Nigel Hayes-Davis hakkında konuştu.
Hapoel Tel Aviv başkanı Ofer Yannay, bundan yaklaşık bir ay önce ilginç açıklamalarda bulunmuştu. Yannay, bu yaz Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Nigel Hayes-Davis'in 'Phoenix'e gitmese Hapoel Tel Aviv'e geleceğini' iddia etmişti.
Son olarak YouTube'da yayınlanan Euro Insiders isimli podcast programına konuk olan Ofer Yannay, burada bir kez daha Nigel Hayes-Davis hakkında konuştu.
Yannay, Nigel Hayes-Davis'i Hapoel'e getirme isteğini yineledi:
"Nigel Hayes-Davis, Hapoel'e getirmek istediğim oyunculardan bir tanesi. Tabii NBA'den ayrılmayı düşündüğü takdirde. Nigel harika bir karakter, ayrıca koç Itoudis ile çalışmayı seviyor. Nigel'ı Fenerbahçe'ye koç Itoudis getirmişti ve bir yıldıza dönüşmesine yardımcı olmuştu. Sanırım daha önce sadece bir (modern dönemde dört) oyuncu iki kez Final Four MVP'si seçildi. Belki Avrupa'ya geri dönüp bunu başarmak ister. Tabii bu, Phoenix'teki yaşamı ne kadar seveceğine bağlı. O yüzden beklememiz lazım."
