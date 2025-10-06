Hapoel Tel Aviv başkanı: 'Nigel Hayes-Davis'i Hapoel'e getirmek istiyorum'

Hapoel Tel Aviv başkanı Ofer Yannay, bir kez daha Nigel Hayes-Davis hakkında konuştu.Hapoel Tel Aviv başkanı Ofer Yannay, bundan yaklaşık bir ay önce ilginç açıklamalarda bulunmuştu. Yannay, bu yaz Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Nigel Hayes-Davis'in 'Phoenix'e gitmese Hapoel Tel Aviv'e geleceğini' iddia etmişti.Son olarak YouTube'da yayınlanan Euro Insiders isimli podcast programına konuk olan Ofer Yannay, burada bir kez daha Nigel Hayes-Davis hakkında konuştu.Yannay, Nigel Hayes-Davis'i Hapoel'e getirme isteğini yineledi: