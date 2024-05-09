Hande Baladın'ın 'Baladın' belgeselinin galası yapıldı

A Milli Voleybol Takımı'nın ve Eczacıbaşı Dynavit'in oyuncusu Hande Baladın'ın kariyerinin anlatıldığı "Baladın" belgeselinin galası gerçekleştirildi.



Red Bull TV'de bugün yayına girecek belgeselin galası, milli sporcunun yanı sıra, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eczacıbaşı Dynavit'in oyuncuları ve davetlilerin katılımıyla İstanbul'da yapıldı.



Belgeselin gösterimi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hande, "Çok heyecanlıyım, aynı zamanda çok gerginim. Güzel bir gece olacağına eminim. Hala kariyerim devam etmekte ve böyle bir şey bizim camiamızda ilk defa yapılıyor. O yüzden biraz gergin hissediyorum ama çok mutluyum. Kariyerim bittiğinde ya da 10-20 sene sonra bu projeyle alakalı çok mutlu ve gururlu hissedeceğimi düşünüyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım izleyenler de bizim kadar keyif alır ve beğenir." ifadelerini kullandı.



Hande, "Fragmanda '26 yaşında birine belgesel çekilir mi' dedin, bir diğer fragmanda da eleştirilerden bahsediyordun. Neler söylemek istersin?" sorusuna, "Bu proje ilk geldiğinde aynı soru ile karşılık verdim, '26 yaşında birine belgesel çekilir mi' diye. Çektik, bakalım. Umarım güzel olur, bir ilk oldu. Eleştirilerle alakalı, her zaman eleştiriye açığız. Voleybol milli takımı olarak çok göz önündeyiz. Çok normal olarak karşılıyoruz." yanıtını verdi.



Milli oyuncu, yaklaşan Milletler Ligi maçlarıyla ilgili bir soruyu ise "Onun için ayrı heyecan yaşıyoruz. 12'sinde Antalya'ya gideceğiz 15'inde Milletler Ligi başlayacak, ilk maçımız oynayacağız. Heyecanlıyız, takım olarak hazırlanıyoruz. Bizim için çok önemli bir yaz, Milletler Ligi'nde geçen seneki uyumumuzu yakalamaya çalışacağız, en kısa sürede bunu yapacağımıza inanıyoruz. Umarım çok güzel geçecek, tüm destekçilerimizi Antalya'ya bekliyoruz." şeklinde yanıtladı.



Mehmet Akif Üstündağ: "Hande ile de gurur duyuyorum"



TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Hande Baladın için çekilen belgeselden dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Bu evlatlarımla gurur duyuyorum, kısa bir süre önce bir evladımın heykelinin açılışında bir aradaydık, bir evladımın belgeselinin galasındayız, dün ülke olarak alınabilecek tüm ödülleri alan voleybolun gecesindeydik. Bunların hepsini göz önüne aldığımızda Türk voleybolunun nereye geldiğini hep birlikte görüyoruz. Camiam ve evlatlarım adına çok mutlu ve gururluyum. Hande Baladın'ın bu gurur gecesinde onu yalnız bırakamazdık. Bir başkan, bir babası olarak çok gururluyum, çok mutluyum. Bundan daha gurur verecek ne olabilir." şeklinde konuştu.



Üstündağ, Hande için 26 yaşında belgesel çekildiğinin hatırlatılması üzerine ise "Hande, Türk sporunun gururu, Türk sporunun yetiştirdiği önemli oyunculardan biri. Böyle bir belgeselde yaşının 26, 22 ya da 35 olmasının önemi yok. Sponsoruna da teşekkür ediyorum, sponsorunun öncülüğünde güzel bir belgesel süreci yaşadılar. Ben de düşüncelerimi aktardım, çok mutlu oldum. Çok genç yaşta niye belgeseli yapıldı denilmemeli. Ülkesine faydalı işler yaptıkları, İstiklal Marşı'nı okuttukları için bunun günü beklenir mi! Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hande ile de gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.





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