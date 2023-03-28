Hamdi Yılmaz: 'Çok iyi top oynadığımızı biliyoruz'

Pendikspor'a mağlup olan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, maçın ardından konuştu.



Hamdi Yılmaz ilk yarı öne geçtiklerini ve uzun süre 10 kişi oynadıklarını belirterek, şunları dile getirdi:



"On kişi oynayıp, doksan dakika boyunca çok iyi mücadele ettik. Fakat biz üç günde bir maç oynuyoruz. Rakibimiz sekiz gündür dinleniyor. Bu maç programını koyanlarda bir adaletsizlik söz konusu. Bunun arkasına sığınmıyoruz ama çok iyi top oynadığımızı da biliyoruz ve burada hiç faulle alakası olmayan bir yerde faul çalınıp, üstelik aynı şekilde kornerin çalınmasıyla yediğimiz golle beraber sahadan mağlup olarak ayrılıyoruz. Aslanlar gibi oynayan tüm futbolcularımı kutluyorum. Fakat üç günde bir maç oynamanın zorluğunu da biz çekmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ