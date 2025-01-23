Halkbank Voleybol Takımı'nda Galatasaray maçı bekleniyor

Halkbank Voleybol Takımı'nda gözler Galatasaray maçına çevrildi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Halkbank Voleybol Takımı'nda Galatasaray maçı bekleniyor
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23 Ocak 2025 13:11
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. sırasındaki Halkbank, puan tablosunun 2. basamağındaki Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırlayacak.

Ligin üst sıralarındaki iki takım, 25 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

Halkbank Kulübünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen takımın smaçörü Dick Kooy, önceki hafta elde ettikleri Spor Toto galibiyetinin anlam kazanması için Galatasaray'ı yenmeleri gerektiğini belirterek, "Bir seri yakalamak ve lig etabının sonuna kadar böyle devam etmek istiyoruz. Taraftarlarımız bizi izlemeye ve desteklemeye devam etsinler." ifadelerini kullandı.

Ligin ilk devresindeki mücadeleyi, 3-2 Galatasaray HDI Sigorta kazanmıştı.

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