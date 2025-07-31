Halkbank, Ulaş Kıyak'ı kadrosuna kattı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, pasör Ulaş Kıyak'ı transfer etti.



Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında tecrübeli pasör Ulaş Kıyak ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.



Ulaş Kıyak'ın Halkbank forması giydiği 2014-2016 yıllarında lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadığı hatırlatılarak, "Ulaş Kıyak, yeni sezonda tekrar mavi-beyaz renkler için mücadele edecek. Ulaş Kıyak'a yeniden Halkbank ailesine 'hoş geldin' diyor, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.



