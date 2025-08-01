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Halkbank, Ahmet Samet Baltacı'yı renklerine bağladı

Halkbank Voleybol Takımı, 26 yaşındaki orta saha Ahmet Samet Baltacı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 01 Ağustos 2025 15:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Halkbank, Ahmet Samet Baltacı'yı renklerine bağladı
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Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, orta oyuncu Ahmet Samet Baltacı ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ahmet Samet Baltacı'nın 2025-2026 sezonunda takımımıza güç ve denge katacağına inanıyoruz. Kendisine Halkbank ailesine hoş geldin diyor, başarı ve sağlık dolu bir sezon diliyoruz." denildi.

26 yaşındaki voleybolcu, kariyerinde Ziraat Bankası, Sorgun Belediyespor, Develi Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe kulüplerinin formasını giydi.

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