Halis Karataş ve Arts Man yeniden birlikte

Birlikte yarışan iki arkadaştılar aslında. Onca zorlu mücadeleye birlikte girmiş 4 kez finiş çizgisini önde geçip zafer kazanmışlardı. Ama o gün kavga ettiler



Kavgaları bir canlı yayın azizliğiyle ekranlara yansıyınca bütün Türkiye onları konuştu. Sitemler, öfkeli suçlamalar, cezalar, özür dilemelerle aylarca konuşuldu kavgaları. Aradan yaklaşık 6 ay geçti ve barıştılar, yeniden el ele zafere koşma kararı verdiler.



ATINI YUMRUKLAMIŞTI



İngiliz yarış atı Arts Man ile Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük jokeyi Halis Karataş arasında 26 Ağustos 2020 günü yaşanmıştı bu tatsız olay.



4 yaşındaki Arts Man, piste çıktığı ilk günden beri yarışın başladığı starting box denilen dar bölmeye girmekten hoşlanmıyor, belli ki korkuyordu. Sahipleri, antrenörleri bir türlü üstesinden gelememişti Arts Man'ın bu korkusunun. O gün de direndi, start görevlilerini de üstündeki Halis Karataş'ı canından bezdirdi.



'Girmem de girmem' diyordu adeta. Sonunda o bölmeye girdi ama o mücadele sırasında jokey Halis Karataş dizini demirlere fena vurdu. Darbe biraz daha üste gelse dizi kırılacak kadar şiddetliydi. O an gözü kararıp Arts Man'in çenesine var gücüyle yumruğu vurdu.



O yumruk, o didişme, bir tesadüf sonucu yarışı canlı yayınlayan kameralara takıldı.



O YUMRUK 30 YILLIK KARİYERİ SALLANDI



Bu yumrukla adına film yapılan, kitaplar, makaleler yazılan Halis Karataş'ın 30 yıllık kariyeri sallanmaya başladı. Sosyal medyada en çok konuşulan konu bu yumruktu. Hayvanseverler, yarış severler, hatta Halis Karataş fanları bile sert tepki göstermişti.



Özür diledi Halis Karataş "Kabul edilebilir gibi değil ama can havliyle verdiğim bir tepkiydi bu. Başta Arts Man'dan, sahibi Müzeyyen Karabulut'tan, tüm yarış severlerden, hayvan severlerden özür diliyorum ve bir daha böyle bir şeyin yaşanmayacağına dair söz veriyorum. Kendi kendime bir ay at binmeme cezası verdim' dedi.

Bu açıklamayla Halis Karataş'ı affeden de oldu affetmeyen de.



Komiserler Kurulu ona 60 gün at binmeme cezası kesti.



Olayın üzerinden 6 aydan fazla zaman geçti.



Tam unutulmaya yüz tutmuşken iki arkadaşın barıştığı ve bugün İstanbul Veliefendi Hipodromunda saat 20.00'da Prof. Dr. Akın Finci anısına koşulacak 2000 metrelik Kısa Vade 7 sınıf yarışta gene birlikte koyacakları haberi geldi.



Şimdi herkes bu yarışı ve barışan iki arkadaşın el ele vereceği mücadeleyi merakla bekliyor.



GERÇEK ÖZÜR SAHADA



Üzerinden 6 ay geçip olay unutulmaya yüz tutmuşken usta jokeyin en azından yumruk konusunun yeniden gündeme geleceğini bile bile Arts Man'e binme kararı 'Gerçek özrün sahaya yansıması' olarak yorumlanıyor.