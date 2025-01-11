Halim Okta: 'Eksiklerimiz bariz görülüyor'

Mücadeleyi değerlendiren Okta, "Kazandığımız için mutluyuz. Maçın ilk yarısında oyuncularımıza söylediğimiz topun bizde kalması ve oyunun yönünü değiştirmede başarılı olduk. İkinci yarıda da devam ettirmek istedik bunu ama topun kontrolünü rakibe verdik, çıkamadık. Bu istediğimiz bir şey değildi. Eksikler görülüyor, bunları kısa sürede halletmeye çalışacağız." dedi.



"İNCELİYORUZ, ÇÖZECEĞİZ"



Çok basit hatalar yaptıklarını dile getiren Okta, "Çok basit tercih hataları, top kayıpları yaptık ve bunlar kalemizde pozisyon olarak görüldü. İnceliyoruz, en kısa sürede çözeceğiz." ifadelerini de kullandı.