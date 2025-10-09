09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
0-127'
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
2-029'
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-130'
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-028'
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-231'

Halil Umut Meler'e Dünya Kupası eleme maçı görevi

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Belçika ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

calendar 09 Ekim 2025 18:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Halil Umut Meler'e Dünya Kupası eleme maçı görevi
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, yarın Belçika ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu maçını yönetecek.
 
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Belçika'nın Gent şehrindeki Gent Arena'da oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek.
 
Karşılaşmada Kadir Sağlam dördüncü hakem, Fedayi San (İsviçre) VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
