Galatasaray'ın son anda Beşiktaş'ın elinden kaptığı Halil Dervişoğlu, forma hasreti çekiyor.
23 yaşındaki forvet bu sezon 5 lig maçında sadece 34 dakika sahada kaldı, son 2 karşılaşmada kulübeden çıkamadı.
Halil, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 4 maçta 96 dakika oynamış ve 2 kez fileleri havalandırmıştı.
23 yaşındaki forvet bu sezon 5 lig maçında sadece 34 dakika sahada kaldı, son 2 karşılaşmada kulübeden çıkamadı.
Halil, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 4 maçta 96 dakika oynamış ve 2 kez fileleri havalandırmıştı.