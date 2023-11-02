Halil Dervişoğlu formaya hasret!

Galatasaray'ın transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Halil Dervişoğlu, formaya hasret kaldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Halil Dervişoğlu formaya hasret!
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02 Kasım 2023 09:42
Galatasaray'ın son anda Beşiktaş'ın elinden kaptığı Halil Dervişoğlu, forma hasreti çekiyor.

23 yaşındaki forvet bu sezon 5 lig maçında sadece 34 dakika sahada kaldı, son 2 karşılaşmada kulübeden çıkamadı.

Halil, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 4 maçta 96 dakika oynamış ve 2 kez fileleri havalandırmıştı.  



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