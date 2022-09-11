Halil Akbunar attı, Westerlo kazandı!

Belçika Ligi 8. hafta mücadelesinde Westerlo, sahasında Anderlecht ile karşı karşıya geldi.



Het Kuipje'de oynanan mücadeleyi Westerlo 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Vetokele ve 83. dakikada Halil Akbunar kaydetti.



Westerlo'ya galibiyet golünü atan Halil Akbunar, maça 76. dakikada Dierckx'in yerine dahil oldu.



Milli oyuncular Sinan Bolat ve Ravil Tagir maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Transferin son günlerinde Başakşehir'den transfer edilen Chadli de karşılaşmaya 11'de başladı ve 60. dakikada yerini Dorgeles'e bıraktı. Fenerbahçe'den transfer edilen Muhammed Gümüşkaya ise kadroda yer almadı.



Alınan bu sonucu ardından Westerlo puanını 9'a çıkardı. Anderlecht ise 10 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Westerlo, Charleroi ile karşılaşacak. Anderlecht ise Kortrijk'i ağırlayacak.





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