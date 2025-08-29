29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Haliburton: "Embiid ile çok kişi samimi değil, bizim aramız çok iyi"

Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton, Philadelphia 76ers'ın süperstarı Joel Embiid ile kurduğu dostluğu anlattı.

calendar 29 Ağustos 2025 13:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Haliburton: 'Embiid ile çok kişi samimi değil, bizim aramız çok iyi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton, Philadelphia 76ers'ın süperstarı Joel Embiid ile kurduğu dostluğu anlattı.

IMPAULSIVE podcast'ine katılan Haliburton, NBA'de çok az oyuncunun Embiid ile yakın ilişki kurabildiğini söyledi.

Haliburton, 2024 Olimpiyat Takımı'nda Embiid ile geçirdiği sürenin dostluklarını geliştirdiğini belirterek, "NBA'de çok az kişi Joel ile samimi. Ama ben onunla gayet iyi anlaşıyorum. Geçen gün beni FaceTime'dan aradı. Normalde kimseyi aramaz ama benimle iletişim kuruyor. Bu gerçekten önemli," dedi.


Embiid'in genelde insanlara mesafeli olduğunu söyleyen Haliburton, "Çok iyi bir adam ama insanlara kolay kolay güvenmiyor. Çoğu kişiyi içeri almıyor," ifadelerini kullandı. Ayrıca Los Angeles'ta aynı antrenörle çalıştıklarını belirten Haliburton, "Normalde Joel kimseyi yanında istemez ama benim kalmama izin veriyor. Bu da bana duyduğu güvenin göstergesi," dedi.

Embiid'in saha içindeki dominant performansının yanı sıra özel hayatında daha seçici bir tavır takındığı uzun süredir biliniyor. Haliburton'un açıklamaları, yıldız pivotun kişisel ilişkilerine dair nadir bir bakış sundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.