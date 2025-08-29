Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton, Philadelphia 76ers'ın süperstarı Joel Embiid ile kurduğu dostluğu anlattı.
IMPAULSIVE podcast'ine katılan Haliburton, NBA'de çok az oyuncunun Embiid ile yakın ilişki kurabildiğini söyledi.
Haliburton, 2024 Olimpiyat Takımı'nda Embiid ile geçirdiği sürenin dostluklarını geliştirdiğini belirterek, "NBA'de çok az kişi Joel ile samimi. Ama ben onunla gayet iyi anlaşıyorum. Geçen gün beni FaceTime'dan aradı. Normalde kimseyi aramaz ama benimle iletişim kuruyor. Bu gerçekten önemli," dedi.
Embiid'in genelde insanlara mesafeli olduğunu söyleyen Haliburton, "Çok iyi bir adam ama insanlara kolay kolay güvenmiyor. Çoğu kişiyi içeri almıyor," ifadelerini kullandı. Ayrıca Los Angeles'ta aynı antrenörle çalıştıklarını belirten Haliburton, "Normalde Joel kimseyi yanında istemez ama benim kalmama izin veriyor. Bu da bana duyduğu güvenin göstergesi," dedi.
Embiid'in saha içindeki dominant performansının yanı sıra özel hayatında daha seçici bir tavır takındığı uzun süredir biliniyor. Haliburton'un açıklamaları, yıldız pivotun kişisel ilişkilerine dair nadir bir bakış sundu.
