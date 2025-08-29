Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton, Philadelphia 76ers'ın süperstarı Joel Embiid ile kurduğu dostluğu anlattı.IMPAULSIVE podcast'ine katılan Haliburton, NBA'de çok az oyuncunun Embiid ile yakın ilişki kurabildiğini söyledi.Haliburton, 2024 Olimpiyat Takımı'nda Embiid ile geçirdiği sürenin dostluklarını geliştirdiğini belirterek,dedi.Embiid'in genelde insanlara mesafeli olduğunu söyleyen Haliburtonifadelerini kullandı. Ayrıca Los Angeles'ta aynı antrenörle çalıştıklarını belirten Haliburton,dedi.Embiid'in saha içindeki dominant performansının yanı sıra özel hayatında daha seçici bir tavır takındığı uzun süredir biliniyor. Haliburton'un açıklamaları, yıldız pivotun kişisel ilişkilerine dair nadir bir bakış sundu.