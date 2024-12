Hakkari'de kadın futbolcular algıyı değiştiriyor

Hakkari'de, mücadele ettikleri takımlardaki başarılarıyla "kız çocukları futbol mu oynar" algısını yıkan kadın futbolcular, hem kız çocuklarının branşa ilgi duymasını hem de kadın futbolunun gelişmesini sağladı.



Başarılı performansıyla 2017'de yükseldiği kadınlar düzeyindeki en üst ligde 8 yıldır mücadele eden Hakkarigücü ile geçen yıl kazandığı şampiyonlukla Kadınlar 1. Ligi'ne çıkan Yüksekova Spor, kentte kadın futboluna bakışı değiştirdi.



Elde ettikleri başarılarla ilde ve Yüksekova ilçesinde branşa ilginin artmasını sağlayan kadın futbolcular, futbol oynamalarına karşı çıkanların da desteğini almayı başardı.



Futbola yönelen yetenekli kız çocuklarını altyapılarına kazandıran Hakkarigücü, Yüksekova Spor ve Kadınlar 3. Ligi'nde yer alan 1936 Hayalkent Spor, kazandıkları başarılar ve transfer edilen yerli, yabancı oyuncularla kadın futboluna ilgiyi artırıyor.



- "Kadın futbolu her zaman gelişecektir"



Hakkarigücü teknik sorumlusu Cemile Timur, AA muhabirine, önceden kadın futbolunu ayakta tutmakta zorlandıklarını ancak şu an durumun değiştiğini söyledi.



Transfer edilen oyuncuların maliyeti nedeniyle altyapıya önem verdiklerini belirten Timur, "Kız çocuklarımızı futbola kazandırmak için emek veriyoruz. Hem kentimize, hem de çevre illerimize örnek bir kulübüz. Altyapıda şu an 20 kızımız var. Kızlarımızı keşfetmek için ulaşabildiğimiz her yere gidiyoruz. Kız çocuklarımız şort giymezken, futbol oynamazken, aileleri desteklemezken şu an aileler bizzat kendileri kız çocuklarını bize teslim ediyor. Bu mutluluk verici bir durum." diye konuştu



Yüksekova Spor yardımcı antrenörü Kübra Şen de kadın futboluna yönelik olumsuz bakışı değiştirdiklerini ifade etti.



Başarılı performans ve farklı takımların kente gelmesinin ilgiyi artırdığını dile getiren Şen, "Kadın futbolu gelişime açık. Basın, yayının burada çok etkili olduğunu düşünüyorum. Kadın futbolu basında yer aldıkça ilgi de arttı. İnsanlarımız, Turkcell Süper Lig'de ve Kadınlar 1. Ligi'nde takımlarımızın olmasına şaşırıyor. Ama biz bunun çok sansasyonel bir durum olmadığını, normal bir durum olduğunu gösterdik." diye konuştu.



- "Gerçekten güzel bir iş başardık"



Yüksekova Spor oyuncusu Nursel Özkan, "kadınlar futbol mu oynar, kızlar şort giyer mi" algısını gösterdikleri mücadeleyle kırdıklarını dile getirdi.



Kentte şu an kadın futbolunun üst düzeyde olduğunu aktaran Özkan, "Önceden futbolcular buraya çekinerek gelirken şimdi rahatlıkla geliyorlar. Çünkü gerçekten güzel bir iş başardık. Bu mücadelemize en iyi şekilde devam edeceğiz. Biz hem oynuyoruz hem de küçük kardeşlerimizi eğitiyoruz. Bu işin devamı için altyapı da lazım. Kardeşlerimizi en iyi şekilde yetiştirerek, sporun güzelliğini anlatarak hayatlarına yön vermelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Hakkarigücü altyapı oyuncusu 12 yaşındaki Firdevs Ezgi Şimşek de futbol oynayan arkadaşlarının antrenman yaptığını görünce futbola başladığını belirterek, "Burada arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Amacım futbolcu olmak. Hayallerimi gerçekleştirmek ve Süper Lig'de oynamak istiyorum. Kadın futboluna önem verilmesi hoşumuza gidiyor. Burada futbola olan ilgi çok arttı." dedi.