Hakim Ziyech neden yok! Walid Regragui açıkladı!

Fas Milli Takım Teknik Direktörü Walid Regragui, Hakim Ziyech'in milli takıma alınmama nedenini açıkladı.

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Hakim Ziyech neden yok! Walid Regragui açıkladı!
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13 Kasım 2024 17:44
Fas Milli Takım Teknik Direktörü Walid Regragui, Hakim Ziyech'in milli takıma alınmama sebebini açıklığa kavuşturdu.

Walid Regragui yaptığı açıklamada, "Hakim Ziyech'in milli takıma geri dönebilmesi için Galatasaray'da en iyi seviyesini bulması gerekiyor. Oyuncular arasında büyük bir rekabet var ve bu rekabet ne kadar sıkı olursa milli takıma seçilmesi gereken oyuncuların sayısı da o kadar artıyor. Bu durum beni mutlu ediyor." dedi.

"BİZİMLE BİRLİKTE OLACAK"

Deneyimli teknik adam ayrıca, "Hakim Ziyech eski seviyesine ulaşır ulaşmaz bizimle birlikte olacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu sezon 7 maçta 281 dakikada süre alabilen Ziyech, 1 asistlik katkı sağladı. 

 
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