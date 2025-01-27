Hakan Şapçı: 'Eksik kadro ile kazandık'

Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, iki haftadır iç sahada kaybettikleri maçlardan sonra kazandıkları için çok sevinçli olduklarını kaydetti.



Kaybedilen maçlar nedeniyle deplasmana gelirken hem puan hem de moral olarak iyi durumda olmadıklarına değinen Şapçı, "Buraya çok eksik kadroyla geldik. Önemli oyuncularımız sakat, hasta ya da cezalı ama takımımız çok iyi mücadele gösterdi. Rakip takım da çok pozisyona girdi. Kazandığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Hakan Şapçı, Sakaryaspor gibi büyük bir camianın karşısında galibiyet almanın kendileri için gurur vesilesi olduğunu belirterek, "Manisa FK takımı olarak zorlayabildiğimiz kadar üst sıralar için oynamaya çalışacağız. İnşallah bu galibiyet, yeni bir serinin başlangıcı olur." diye konuştu.







