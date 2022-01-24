Hakan Keleş: "İçeride kazanamıyoruz! Sıkıntılıyız"

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "İç sahada da problemlerimiz var. 3 maçtır kazanamıyoruz, sıkıntılarımız var" dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakan Keleş: 'İçeride kazanamıyoruz! Sıkıntılıyız'
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24 Ocak 2022 00:54
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "İç sahada da problemlerimiz var. 3 maçtır kazanamıyoruz, sıkıntılarımız var." dedi.

Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, maça iyi başladıklarını, baskı uyguladıklarını söyledi.

Rakibin ilk iki atağında gol bulduğunu belirtenKeleş, "Trabzon maçından sonra bu maçı iç sahada kazanmak istiyorduk. İç sahada da problemlerimiz var. 3 maçtır kazanamıyoruz, sıkıntılarımız var. Ama deplasmanlardan puanlarla dönüyoruz. Bugünkü maça da iyi başladık, baskıları iyi uyguladık fakat 2 pozisyon hatasından 2-0 geriye düştük. Fakat ondan sonra oyunumuzu değiştirdik, Hayrullah'ın sakatlanması oyunumuzu değiştirdi." diye konuştu.

Keleş, üstün bir oyun oynadıklarını, rakiplerinin aksine kendilerinin girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Hiçbir zaman eksikleri savunmam ama bugün oyuncu bile değiştiremedik. Dün gelen Doukara'yı mecbur oynatmak zorunda kaldık. Orta saha zaten sakat hepsi. Flavio da bugün fedakarlık yaparak oynadı. Oyuncularımdan, coşkularından, mücadelelerinden çok memnunum. Oyun olarak da iyi oynadılar. Girdiklerimizi atamayınca oyunu çeviremedik, sonuçta kaybettik. Ama oyun beni memnun etti. Önümüzdeki hafta da transferlerimizi halledersek, çok daha iyi yerlere geleceğiz diye düşünüyorum."

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