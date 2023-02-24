Hakan Demir: 'Depremin gölgesinde çalışmak zor'

A Milli Erkek Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hakan Demir, milli takımın FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda Letonya'ya 83-74 mağlup olduğu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iki haftadır ülke olarak büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.



Acı bir olayın yaşandığını ve etkilerinin devam ettiğini belirten Demir, "Bunun gölgesinde basketbol oynamak, spor yapmak, antrenman yapmak, antrenman yaptırmak bunlar kolay değil ama yapmamız, oynamamız gereken maçlar vardı. Dolayısıyla bu maçları oynamak için oyuncular buraya geldiler. İyi bir şekilde çalıştılar ve bugün de bence mücadele yönünden sonuna kadar mücadele ettiler. Maçı bırakmadılar. Maça giren, çıkan herkes elinden geleni yaptı." diye konuştu.



Demir, Letonya takımının tecrübeli oyunculardan oluştuğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Uzun zamandır beraber oynuyorlar. As oyuncuları burada olmamakla beraber takımın uzun oyuncuları buradaydı. Neticede üçüncü periyot hariç bence onlarla başa baş oynadık ama üçüncü periyotta bir anlık, bir tane hatamız, top kaybı yaptığımız anda onları yakalayıp öne geçeceğimiz yerde 8 sayı geriye düştük. Orada 8 sayı geriye düştükten sonra da maalesef yakalamak kolay olmadı."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ