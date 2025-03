Hakan Çalhanoğlu: 'Bayern Münih'e bu yüzden gitmedim!'

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınından Sport Mediaset'e açıklamalarda bulundu.



"BU YÜZDEN GİTMEDİM"



Hakan Çalhanoğlu, geçen yaz Bayern Münih'in ilgisi ve Alman ekibine gitmemesiyle ilgili olarak, "Buradaki taraftarlar beni sadece bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da geliştirdi, daha fazla olgunlaştım. Onlara her zaman teşekkür edeceğim. Sadece benim için değil, bizim için yaptıkları şeyi anlatamam, bunu sadece yaşayabilirsiniz. Çok güzel bir şey yaşıyorum. Taraftarlarımız inanılmaz. Stadyumumuzda bize inanılmaz bir güç veriyorlar ve biz de onlara önemli bir şey vermek, yaşatmak istiyoruz. Geçen yaz Bayern Münih'e gitmememin sebebi onlar mıydı, evet!" dedi.



Açıklamalarına devam eden ve Inter'de çok fazla şey kazanmak istediğini söyleyen milli yıldız, "Inter'i kesinlikle en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Büyük bir sorumluluğumuz var ve bunun farkındayız. Her şeyi kazanmayı umuyoruz." sözlerini sarf etti.



BU SEZON PERFORMANSI



Hakan Çalhanoğlu, "İtalya'da her şeyi kazandım, hedefim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. İki yıl önce final oynayıp kaybettiğimizi düşünürsek, hayalim yeniden final oynayıp kazanmak ve belki Ballon d'Or'u kazanmak. Ardından yeniden şampiyon olmak da benim için önemli bir şey." diye konuştu.



Inter'de bu sezon 32 maçta süre bulan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.