Hakan Balta Galatasaray'dan ayrıldı, Milli Takım'a geçiyor

Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörü Hakan Balta, görevinden ayrıldığını açıkladı. Genç oyuncularla uzun süredir çalışan Balta, kariyerine A Milli Takım'da devam edecek.
Sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşan Hakan Balta, şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşık üç buçuk yıldır üstlendiğim 19 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumlusu görevinden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bana bu fırsatı veren yöneticilere ve birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığım oyuncularıma, hocalarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Kulübüm için çalışmak, benim için her zaman büyük bir gurur oldu."
MONTELLA'NIN YENİ YARDIMCISI
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, 42 yaşındaki teknik adam A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcısı olarak göreve başlayacak. Taraflar arasında anlaşma sağlandı.
Profesyonel futbolculuk kariyerinde 2007-2018 yılları arasında Galatasaray formasını giyen Hakan Balta, 2020-2022 yıllarında sarı-kırmızılı kulüpte idari menajerlik görevinde de bulunmuştu.
Sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşan Hakan Balta, şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşık üç buçuk yıldır üstlendiğim 19 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumlusu görevinden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bana bu fırsatı veren yöneticilere ve birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığım oyuncularıma, hocalarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Kulübüm için çalışmak, benim için her zaman büyük bir gurur oldu."
MONTELLA'NIN YENİ YARDIMCISI
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, 42 yaşındaki teknik adam A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcısı olarak göreve başlayacak. Taraflar arasında anlaşma sağlandı.
Profesyonel futbolculuk kariyerinde 2007-2018 yılları arasında Galatasaray formasını giyen Hakan Balta, 2020-2022 yıllarında sarı-kırmızılı kulüpte idari menajerlik görevinde de bulunmuştu.