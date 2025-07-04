Hakan Balta Galatasaray'dan ayrıldı, Milli Takım'a geçiyor

Galatasaray U19 Takımı'ndaki görevinden ayrılan Hakan Balta, A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın yardımcısı oldu.

calendar 03 Temmuz 2025 19:01 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2025 00:23
Hakan Balta Galatasaray'dan ayrıldı, Milli Takım'a geçiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörü Hakan Balta, görevinden ayrıldığını açıkladı. Genç oyuncularla uzun süredir çalışan Balta, kariyerine A Milli Takım'da devam edecek.

Sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşan Hakan Balta, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık üç buçuk yıldır üstlendiğim 19 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumlusu görevinden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bana bu fırsatı veren yöneticilere ve birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığım oyuncularıma, hocalarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Kulübüm için çalışmak, benim için her zaman büyük bir gurur oldu."


MONTELLA'NIN YENİ YARDIMCISI

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, 42 yaşındaki teknik adam A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcısı olarak göreve başlayacak. Taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Profesyonel futbolculuk kariyerinde 2007-2018 yılları arasında Galatasaray formasını giyen Hakan Balta, 2020-2022 yıllarında sarı-kırmızılı kulüpte idari menajerlik görevinde de bulunmuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.