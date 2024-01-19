Hakan attı Inter finale yükseldi

İtalya Süper Kupası karşılaşmasında Inter, Lazio'yu 3-0 yendi ve finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hakan attı Inter finale yükseldi
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19 Ocak 2024 23:50
İtalya Süper Kupası yarı final karşılaşmasında Inter, Suudi Arabistan'da oynanılan maçta Lazio'yu 3-0 mağlup etti ve finalde Napoli'nin rakibi oldu.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Marcus Thuram, 50. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 87. dakikada Davide Frattesi kaydetti.

Napoli ile Inter arasındaki final karşılaşması 22 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

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