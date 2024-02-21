Haaland tarihe geçti, Manchester City kazandı

Premier Lig 18. hafta erteleme maçında Manchester City ile Brentford karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Manchester City. 1-0 kazandı.
Manchester City'e galibiyeti getiren golü 71. dakikada Erling Haaland kaydetti.
Erling Haaland, böylelikle Premier Lig'de karşılaştığı 21 takıma da gol atmayı başardı.
Bu sonuçla birlikte Manchester City, puanını 56 yaparak zirve takibini sürdürdü. Brentford ise 25 puanda kaldı.
Manchester City'e galibiyeti getiren golü 71. dakikada Erling Haaland kaydetti.
Erling Haaland, böylelikle Premier Lig'de karşılaştığı 21 takıma da gol atmayı başardı.
Bu sonuçla birlikte Manchester City, puanını 56 yaparak zirve takibini sürdürdü. Brentford ise 25 puanda kaldı.
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