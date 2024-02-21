Haaland tarihe geçti, Manchester City kazandı

Premier Lig 18. hafta erteleme maçında Manchester City, Brentford'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. City'nin golünü atan Erling Haaland, Premier League'de karşılaştığı 21 takıma da gol atmayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Haaland tarihe geçti, Manchester City kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2024 00:25
Son güncelleme 21 Şubat 2024 00:26
Premier Lig 18. hafta erteleme maçında Manchester City ile Brentford karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Manchester City. 1-0 kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golü 71. dakikada Erling Haaland kaydetti. 

Erling Haaland, böylelikle Premier Lig'de karşılaştığı 21 takıma da gol atmayı başardı. 

Bu sonuçla birlikte Manchester City, puanını 56 yaparak zirve takibini sürdürdü. Brentford ise 25 puanda kaldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery