İngiltere FA Cup Çeyrek Final maçında Manchester City, Burnley ile karşılaştı.
Etihad Stadı'nda oynanan maçı Manchester City 6-0 kazandı. City'e galibiyeti getiren golleri 32, 35 ve 59. dakikalarda Erling Haaland, 62 ve 73. dakikalarda Julian Alvarez, 69. dakikada da Palmer kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Manchester City, kupada adını yarı finale yazdırdı.
Etihad Stadı'nda oynanan maçı Manchester City 6-0 kazandı. City'e galibiyeti getiren golleri 32, 35 ve 59. dakikalarda Erling Haaland, 62 ve 73. dakikalarda Julian Alvarez, 69. dakikada da Palmer kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Manchester City, kupada adını yarı finale yazdırdı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ