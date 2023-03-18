Haaland çıldırdı, City farklı turladı!

İngiltere FA Cup Çeyrek Final maçında Manchester City, Burnley'i 6-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Haaland çıldırdı, City farklı turladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mart 2023 22:47
İngiltere FA Cup Çeyrek Final maçında Manchester City, Burnley ile karşılaştı.

Etihad Stadı'nda oynanan maçı Manchester City 6-0 kazandı. City'e galibiyeti getiren golleri 32, 35 ve 59. dakikalarda Erling Haaland, 62 ve 73. dakikalarda Julian Alvarez, 69. dakikada da Palmer kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Manchester City, kupada adını yarı finale yazdırdı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery