Guti'den Beşiktaş'a mesaj!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve Real Madrid efsanesi Guti Hernandez, Siyah-Beyazlı ekibe mesaj gönderdi. İspanyol eski futbolcu, Kartal'a olan sevgisinden bahsetti.

Haber; Fanatik
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Guti'den Beşiktaş'a mesaj!
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23 Nisan 2024 08:31
Bir dönem Beşiktaş forması giyen dünyaca ünlü yıldız Guti Hernandez, S Sport'ta röportaj verdi.

Guti Hernandez, Beşiktaş'a olan sevgisini açıklarken, gelecek için şans diledi.

İspanyol süperstar Guti yaptığı açıklamada, ''Beşiktaşlı taraftarlar onları çok sevdiğimi biliyorlar. Onlar benim hayatımın bir parçası ve her zaman yanlarında olacağım. Kulübe çok iyi destek olduklarını düşünüyorum. İstanbul da çok sevdiğim, aşık olduğum bir şehir. Umarım hak ettikleri yerde olurlar ve şampiyonluk için mücadele ederler.'' dedi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş ile 36 maçta forma giyen Guti, 11 gol ve 14 asistlik performans sergilemişti. 

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