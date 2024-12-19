Gündoğdu: 'Güveni yeniden tesis etmek istiyoruz.'

Klasik metotların haricinde antrenman programlarının eklendiğini söyleyen Gündoğdu, "Bütün eğitim planlarımızda, antrenmanlarımızda temel noktamız UEFA normları. Çünkü hedefimiz UEFA standartlarının üstüne çıkmak. Bizim bir fitness ekibimiz var. Bu arkadaşlarımız bize UEFA'daki çalışmaları baz alarak bir antrenman programı oluşturuyor. Bu antrenmanın sonuçları da kayıt altına alınıyor ve bunları da hakem performanslarında önemli bir kriter olarak değerlendiriyoruz. Bugünkü programa gelince saha uygulamalarına daha fazla önem veren bir seminer sistemimiz mevcut. Klasik metotta, hakemler daha pasif durumda kalıyor, sadece dinliyor ve tek taraflı bir eğitim modeli oluyor. Bunun çok faydası yok. Bir programın içerisinde saha ve VAR uygulamaları daha fazla olduğunda, eğitim daha faydalı olduğunu gördük. O yüzden, bu seminer programımıza, hakemlerimizin aynı sahada maç yönetir gibi koşup 15 tane değişik pozisyonu ekrandan işaretlemelerini, daha sonra tekrar koşuya devam etmelerini içeren bir model oluşturduk. Bu modeli bir önceki eğitimimizde başlatmıştık, faydasını da görüyoruz. Dediğim gibi, ne kadar çok uygularsak sahada başarının o kadar geleceğine inanıyoruz." yorumunda bulundu.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Kasım ayı hakem eğitim kampında yaptığı açıklamalarda hakemlerin performansı ve düzenlenen seminerlerin önemine değindi.Ferhat Gündoğdu'nun TFF'nin YouTube hesabında yaptığı açıklamalar şu şekilde:Aylık seminerlerin hakemlere faydalı olduğunu belirten Gündoğdu,Kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri olduğunu ekleyen MHK Başkanı, en önemli hedefin kamuoyu güveni kazanmak olduğunu söyledi: