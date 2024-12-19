Gündoğdu: 'Güveni yeniden tesis etmek istiyoruz.'

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Kasım ayı hakem eğitim kampında yaptığı açıklamalarda hakemlerin performansı ve düzenlenen seminerlerin önemine değindi.
Ferhat Gündoğdu'nun TFF'nin YouTube hesabında yaptığı açıklamalar şu şekilde:
"HAKEMLERİMİZİ BİZ DE ELEŞTİRİYORUZ"
Aylık seminerlerin hakemlere faydalı olduğunu belirten Gündoğdu, "Aylık seminerleri bildiğiniz üzere 4-5 aylık periyotlardan sonra, o süreç içerisinde hakemlerimizin pozisyon bazında, performanslarını tartışmaya, doğruları-yanlışları ortaya koymaya çalışıyoruz. Ondan sonraki maçlar için de, "Daha doğruyu nasıl yapabiliriz? Kök nedenler neler ve neden burada hata yaptık?" gibi sorulara bakıyoruz. Tabii, buradaki en önemli unsur, "Doğruların ve yanlışların nedenlerini bulup süreçte nasıl bir eğitim programı çıkartabiliriz?" sorusuna cevap arıyoruz. Seminerlerde kanıksanmış, klasikleşmiş bir eğitim yapısı var. Dediğim gibi belli periyotlardan sonra arkadaşları topluyoruz, çalışıyoruz ama bir yandan da bunu eleştiriyoruz. "Acaba bu, bizim ihtiyacımızı karşılıyor mu?" Bizim ihtiyacımız derken, "Maçın ihtyiacını, kamuoyunun ihtiyacını, futbolun ihtiyacını karşılıyor mu?" buna bakıyoruz. Çünkü aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemezsiniz. Orada da yakladığımız güzel şeyler oluyor. Mesela, seminerlerin iki güne sığdırılmasının yeterli olmadığını gördük. O yüzden de seminerleri 4 güne yaydık, bunun da faydasını göreceğimize inanıyoruz. Bunun dışında, kamp türü seminerlerin faydasına inanıyoruz. Tıpkı futbol takımları gibi bu tip kampların yapılması işe yarıyor. Bu uygulama aslında eskiden de uygulanıyordu, bunun tekrar gündeme gelmesi, planlarımızın arasında. Dediğim gibi, bir yandan cari ihtiyacımızı giderirken bir yandan da seminer bazında, ileriye dönük yatırımlarımız, planlarımız var." dedi.
"HEDEFİMİZ, KAMUOYUNUN GÜVENİNİ KAZANMAK"
Kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri olduğunu ekleyen MHK Başkanı, en önemli hedefin kamuoyu güveni kazanmak olduğunu söyledi: "Hakemlerle ilgili çalışmalarımızı kısa, orta ve uzun vade bazında bir strateji planında topladık. Bunun da bir aksiyon planı var. Kısa vadeli hedef şu anda Süper Lig'ten amatör liglere kadar oynanan maçların, aynı veya yakın tutarlılık düzeyinde yönetilmesi. Bu bizim kısa vadeli, günlük cari işlemimiz. Bir yandan bunu başarırken bir yandan da orta ve uzun vadede olacak şekilde bazı planlarımız ve çalışmalarımız var. En büyük hedefimiz; hem kısa hem orta hem de uzun vadede, kamuoyunun güvenini yeniden kazanmak. Çünkü son zamanlardaki eleştirilere baktığımızda bunu kaybettiğimizi düşünüyoruz. Temelde, bir taç hatası veya çok basit bir faul kararının kamuoyunda yankıları büyük olabiliyor. Bunun nedeninin de güven kaybı olduğunu düşünüyoruz. Kimseden bir beklentmiz yok, yapmamız gereken daha doğru karar vermek, daha çok çalışmak ve daha fazla tekrar etmek. Dolayısıyla eğitime denk geliyor. Bu yüzden de bizim kısa-orta-uzun vadeli hedeflerimiz, eğitime yatırım yapmayı temel alıyor."
"ANTRENMAN METOTLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİK"
Ferhat Gündoğdu'nun TFF'nin YouTube hesabında yaptığı açıklamalar şu şekilde:
"HAKEMLERİMİZİ BİZ DE ELEŞTİRİYORUZ"
Aylık seminerlerin hakemlere faydalı olduğunu belirten Gündoğdu, "Aylık seminerleri bildiğiniz üzere 4-5 aylık periyotlardan sonra, o süreç içerisinde hakemlerimizin pozisyon bazında, performanslarını tartışmaya, doğruları-yanlışları ortaya koymaya çalışıyoruz. Ondan sonraki maçlar için de, "Daha doğruyu nasıl yapabiliriz? Kök nedenler neler ve neden burada hata yaptık?" gibi sorulara bakıyoruz. Tabii, buradaki en önemli unsur, "Doğruların ve yanlışların nedenlerini bulup süreçte nasıl bir eğitim programı çıkartabiliriz?" sorusuna cevap arıyoruz. Seminerlerde kanıksanmış, klasikleşmiş bir eğitim yapısı var. Dediğim gibi belli periyotlardan sonra arkadaşları topluyoruz, çalışıyoruz ama bir yandan da bunu eleştiriyoruz. "Acaba bu, bizim ihtiyacımızı karşılıyor mu?" Bizim ihtiyacımız derken, "Maçın ihtyiacını, kamuoyunun ihtiyacını, futbolun ihtiyacını karşılıyor mu?" buna bakıyoruz. Çünkü aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemezsiniz. Orada da yakladığımız güzel şeyler oluyor. Mesela, seminerlerin iki güne sığdırılmasının yeterli olmadığını gördük. O yüzden de seminerleri 4 güne yaydık, bunun da faydasını göreceğimize inanıyoruz. Bunun dışında, kamp türü seminerlerin faydasına inanıyoruz. Tıpkı futbol takımları gibi bu tip kampların yapılması işe yarıyor. Bu uygulama aslında eskiden de uygulanıyordu, bunun tekrar gündeme gelmesi, planlarımızın arasında. Dediğim gibi, bir yandan cari ihtiyacımızı giderirken bir yandan da seminer bazında, ileriye dönük yatırımlarımız, planlarımız var." dedi.
"HEDEFİMİZ, KAMUOYUNUN GÜVENİNİ KAZANMAK"
Kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri olduğunu ekleyen MHK Başkanı, en önemli hedefin kamuoyu güveni kazanmak olduğunu söyledi: "Hakemlerle ilgili çalışmalarımızı kısa, orta ve uzun vade bazında bir strateji planında topladık. Bunun da bir aksiyon planı var. Kısa vadeli hedef şu anda Süper Lig'ten amatör liglere kadar oynanan maçların, aynı veya yakın tutarlılık düzeyinde yönetilmesi. Bu bizim kısa vadeli, günlük cari işlemimiz. Bir yandan bunu başarırken bir yandan da orta ve uzun vadede olacak şekilde bazı planlarımız ve çalışmalarımız var. En büyük hedefimiz; hem kısa hem orta hem de uzun vadede, kamuoyunun güvenini yeniden kazanmak. Çünkü son zamanlardaki eleştirilere baktığımızda bunu kaybettiğimizi düşünüyoruz. Temelde, bir taç hatası veya çok basit bir faul kararının kamuoyunda yankıları büyük olabiliyor. Bunun nedeninin de güven kaybı olduğunu düşünüyoruz. Kimseden bir beklentmiz yok, yapmamız gereken daha doğru karar vermek, daha çok çalışmak ve daha fazla tekrar etmek. Dolayısıyla eğitime denk geliyor. Bu yüzden de bizim kısa-orta-uzun vadeli hedeflerimiz, eğitime yatırım yapmayı temel alıyor."
"ANTRENMAN METOTLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİK"
Klasik metotların haricinde antrenman programlarının eklendiğini söyleyen Gündoğdu, "Bütün eğitim planlarımızda, antrenmanlarımızda temel noktamız UEFA normları. Çünkü hedefimiz UEFA standartlarının üstüne çıkmak. Bizim bir fitness ekibimiz var. Bu arkadaşlarımız bize UEFA'daki çalışmaları baz alarak bir antrenman programı oluşturuyor. Bu antrenmanın sonuçları da kayıt altına alınıyor ve bunları da hakem performanslarında önemli bir kriter olarak değerlendiriyoruz. Bugünkü programa gelince saha uygulamalarına daha fazla önem veren bir seminer sistemimiz mevcut. Klasik metotta, hakemler daha pasif durumda kalıyor, sadece dinliyor ve tek taraflı bir eğitim modeli oluyor. Bunun çok faydası yok. Bir programın içerisinde saha ve VAR uygulamaları daha fazla olduğunda, eğitim daha faydalı olduğunu gördük. O yüzden, bu seminer programımıza, hakemlerimizin aynı sahada maç yönetir gibi koşup 15 tane değişik pozisyonu ekrandan işaretlemelerini, daha sonra tekrar koşuya devam etmelerini içeren bir model oluşturduk. Bu modeli bir önceki eğitimimizde başlatmıştık, faydasını da görüyoruz. Dediğim gibi, ne kadar çok uygularsak sahada başarının o kadar geleceğine inanıyoruz." yorumunda bulundu.