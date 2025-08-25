Günay Güvenç: 'Bütün kupalara talip olacağız'

Ayrıca Günay Güvenç, "Aç bir takım olacağız ve bütün kupalara talip olacağız. İstatistikler güzel ama önemli olan takım olarak başarılı olmak." sözlerini sarf etti.



Son olarak Günay, "Evet 3 maçtır gol yemiyoruz. Kaleciler için söylenen bazı şeyler var, çok gol yenirse kaleci gol yiyor deniyor. Üst üste gol yemeyince de takım yemiyor deniyor. Golleri nasıl takım olarak yiyorsak, gol yemediğimiz maçlarda da takım olarak gol yemiyoruz." dedi.



Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray , deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç açıklamalarda bulundu.Karşılaşmanın ardından konuşan Güvenç,dedi.Sözlerine devam eden deneyimli kaleci,dedi.