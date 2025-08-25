24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
0-4
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
2-1
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-3
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
4-2
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
1-1
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-0
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-1
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-2
24 Ağustos
Villarreal-Girona
5-0
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
0-3
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
1-1
24 Ağustos
Como-Lazio
2-0
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
1-1
24 Ağustos
Juventus-Parma
2-0
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-2
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-0
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-0
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
1-0
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
4-0
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
2-2

Günay Güvenç: "Bütün kupalara talip olacağız"

Galatasaray'da Günay Güvenç, Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

24 Ağustos 2025 23:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Günay Güvenç: 'Bütün kupalara talip olacağız'
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından konuşan Güvenç, "Bizim için zor bir deplasmandı ama her iki takımda da belli olduğu gibi eksikler var. Kazanmak için geldik. İlk iki maçta gol yemedik, bizim önceliğimiz gol yememek. Ön tarafta gol atabilecek kalitede oyuncularımız var. Ofansı ve defansı birlikte yapıyoruz. 2007-2008'den sonra ilk defa 3 maç üst üste gol yemedik ama takım olarak bunu yaptık, takımın başarısı bu. Böyle istatistikler benim için güzel. Üzerine katmamız gereken şeyler var ama 4-0'lık bir galibiyet, takımla gurur duyuyorum, böyle devam edeceğiz." dedi.

Sözlerine devam eden deneyimli kaleci, "Gol yememek her zaman güzel. Her zaman elimden geleni yapıyorum. Burada Galatasaray'ın menfaati önemli. Hocam bana şans verince elimden geleni yapacağım." dedi.

Ayrıca Günay Güvenç, "Aç bir takım olacağız ve bütün kupalara talip olacağız. İstatistikler güzel ama önemli olan takım olarak başarılı olmak." sözlerini sarf etti.

Son olarak Günay, "Evet 3 maçtır gol yemiyoruz. Kaleciler için söylenen bazı şeyler var, çok gol yenirse kaleci gol yiyor deniyor. Üst üste gol yemeyince de takım yemiyor deniyor. Golleri nasıl takım olarak yiyorsak, gol yemediğimiz maçlarda da takım olarak gol yemiyoruz." dedi.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
