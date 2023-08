Gülay Sarı'nın hedefi şampiyonluk

Spor tırmanışı sprint branşında Türkiye şampiyonluğunu 3 yıldır kimseye bırakmayan 18 yaşındaki milli sporcu Gülay Sarı, Avrupa'da başarı elde edebilmek için çalışmalarına devam ediyor.



Çeşitli süreler voleybol, muaythai, wushu ve badmintonla ilgilenen Trabzonlu sporcu, 15 yaşında ise tırmanış sporuyla tanıştı. Tırmanışı çok seven Sarı, sporcu geçmişi sayesinde 3 yılda bu branşta da başarılı oldu.



"ELLERİM PARÇALANIYORDU"



Yomra Cimnastik Salonu'nda antrenmanlarını sürdüren Trabzon Deka Spor Kulübü sporcusu Gülay Sarı, AA muhabirine, spor salonunda voleybol oynadığı sırada tırmanış sporu ile tanıştığını söyledi.



Tırmanışın nasıl bir şey olduğunu merak edip denediğini anlatan Sarı, "Denedikten sonra herkes fark etti bende bir şey olduğunu. Sporcu geçmişimden kaynaklı ya da herkesin bir yeteneği vardır, o yeteneğin üstünden oldu sanırım. Herkes bana, 'Sen bu sporu, sporcu olarak değil de hiç olmazsa hobi olarak devam ettir.' dedi. Ama ben her gün buraya gelmeye başladım, ellerim parçalanıyordu." diye konuştu.



Sarı, tırmanışa başladıktan iki ay sonra bölgesel turnuvaya katılarak birincilik elde ettiğini belirterek, "Rakiplerim iyi sporculardı, bana gelip '6 yıllık tırmanışçıyım' diyorlardı ama ben kendi çalışmamdan çok emindim. Çaba gösterdim, sonrasında ilk derecem geldi ve ben daha çok üstüne gitmeye başladım." dedi.



"HEDEFİM İLK 3"



Sprint branşında parkuru 12 saniye 49 saliselik derecesiyle Türkiye ve Balkan şampiyonalarında en iyi dereceyle tamamlayarak rekoru elinde tuttuğuna işaret eden Sarı, şunları kaydetti:



"Hız tırmanışına başladım, onda da ilk turnuvamda Türkiye üçüncülüğü oldu. Kendimle inatlaşmaya başladım bir süre sonra ve üstüne gittim, 3 yıldır da Türkiye birincilikleri gelmeye başladı. Sürem 12 saniye 49 salise ve şu an kendimi daha ileri taşıma peşindeyim. Avusturya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda 5'inci oldum, salise farkıyla finale rakibim kaldı. Artık yurt dışındakileri kendime rakip görmeye başladım. Bu da beni daha çok hırslandırdı."



Belli bir program çerçevesinde çalıştığını ifade eden milli sporcu, şöyle devam etti:



"Avrupa Şampiyonası'nda ilk 3'e girmek istiyorum. Genel anlamda kendime hedefler koymaya başladım ve bunun etkisini görüyorum. Seneye ilk üç bekliyorum. Liseyi bitirdim, üniversiteyi seneye düşünüyorum. Bu sene kendimi spora adamayı düşünüyorum. Sonrasında okula devam edeceğim. Herkesin, başarılı olduğu bir konu üzerinden kendisine baskı göstermesi gerekiyor, nerede mutluysa orda ilerlemesi gerekiyor. Ben de kendimi tırmanışta buldum ve tırmanıştan ilerlemek istiyorum."



"GURUR DUYUYORUZ"



Trabzon Deka Spor Kulübü Antrenörü Onur Mutlu ise Gülay Sarı'nın 3 yıldır Türkiye şampiyonu olmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.



Sarı'nın başarılı olacağına en başından inandıklarını anlatan Mutlu, "Milli takım kadrolarına dahil olurken ben hep bekliyordum resmi milli takım sporcusu olacak, ilerleyecek diye ve sonunda inandığımız da gerçekleşti. Gülay milli takımla yurt dışı müsabakalarına da adım attı." ifadelerini kullandı.



Mutlu, sporcudan artık derece beklediklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Avrupa Şampiyonası'nda beklentim ilk üçtü ama şu var, oraya gitmek de bir başarı çünkü Avrupa Şampiyonası'na gidene kadar kaç kişiyi eliyorsun. Oraya gitmek de çok basit değil, zoru başarıp da oraya gidiyorsunuz. Kulüp olarak da gurur duyduğumuz bir tablo, devamının gelmesi ümit ediyoruz."