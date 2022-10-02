Guidetti: 'Adım adım hedefimize gitmek istiyoruz'

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki 5. maçında Polonya karşısında alınan 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi.



Milli takımın başantrenörü Giovanni Guidetti, iyi bir pozisyonda son 16 turuna başlayacaklarına dikkati çekerek, "Lider bitirdik ama bunun bir önemi yok. Asıl önemli olan sadece bir mağlubiyetle üst tura kalmamız. Çeyrek final için bir avantaj elde ettik. Çok zor 4 maçımız var. Kanada ile oynadığımız son maçı kaybetmiştik. Almanya'ya karşı hiçbir maç kolay değildir. Sırbistan ve ABD de çok güçlü takımlar." şeklinde görüş belirtti.



Polonya'nın güçlü bir ekip olduğunu vurgulayan Guidetti, "Yapmak istediğimiz ama yapamadığımız şeyleri bize onlar yaptırmadı. Çok iyi bir voleybol vardı. İki takım birbirine benzer özelliklere sahip. Sadece bugün tie-breakte onlara karşı biraz daha iyi ve şanslıydık. Diğer grupta çok fazla güçlü takımla karşılaşacağız. Maç maç konsantre olacağız. Her maç bizim için final niteliğinde olacak. Adım adım hedefimize doğru gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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