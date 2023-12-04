Grizzlies'den Jaylen Nowell'a ikinci 10 günlük sözleşme!

Memphis Grizzlies ekibinin, Jaylen Nowell'a ikinci 10 günlük kontratını verdiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Grizzlies'den Jaylen Nowell'a ikinci 10 günlük sözleşme!
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04 Aralık 2023 13:01
Memphis Grizzlies ekibinin, Jaylen Nowell'a ikinci 10 günlük kontratını verdiği bildirildi.

NBA, yakın zamanda Grizzlies'in Nowell'la bu sözleşmeyi imzalamasına olanak tanıyan ek bir 'zorluk istisnası' vermişti.

Zorluk istisnası, bir takımın en az dört oyuncusunun iki haftadan uzun süre hasta veya sakat olması durumunda 15 kişilik maksimum kadroyu aşmasına olanak tanıyor.

Nowell, Memphis'le çıktığı ilk beş maçta 18,8 dakikada 6,2 sayı, 2,4 ribaund ve 1,4 asistle oynamıştı.

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