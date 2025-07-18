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Granit Xhaka için transfer açıklaması!

Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Simon Rolfes, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan orta saha oyuncuları Granit Xhaka'yı takımda tutmanın öncelikleri olduğunu söyledi.

calendar 18 Temmuz 2025 13:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Granit Xhaka için transfer açıklaması!
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Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Simon Rolfes, orta saha oyuncuları Granit Xhaka ile ilgili konuştu.

"ÖNCELİĞİMİZ KALMASI"

Rolfes, "Granit Xhaka, kulüp için çok önemli bir oyuncu. Xhaka'yı takımda tutmak bizim önceliğimiz." dedi.


Sözlerine devam eden Alman yönetici, "Xhaka'ya tabii ki ilgi var ve oyuncuyla konuşup hedeflerini öğrenmemiz gerekiyor. Ancak kesin bir şey var; transfer ancak Win-Win durumu ortaya çıkarsa gerçekleşebilir." diye konuştu.

"EN İYİ ŞARTLAR OLMALI"

Rolfes son olarak, "Xhaka'nın sözleşmesinin bitmesine üç yıl daha var ve biz ondan çok memnunuz. Önümüzdeki yıllarda büyük hedeflerimiz var. Bu nedenle transfer ancak herkes için en iyi şartlar ortaya çıkarsa gerçekleşebilir. Bekleyip göreceğiz ama bizimle kalmasını istiyoruz." sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE

32 yaşındaki futbolcunun adı Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyor. Xhaka ile Fenerbahçe dışında Suudi Arabistan'tan Neom ve İngiltere'den Sunderland ilgileniyor.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen İsviçreli futbolcunun Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Bayer Leverkusen'de geride kalan sezonda 49 maçta sahaya çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.

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