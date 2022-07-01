Göztepe, yeni forvetini buldu!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Nijeryalı forvet oyuncusu Kenneth Obinna Mamah'ı transfer etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Mamah ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Daha önce Lucera ve Citta di Varese takımlarında forma giyen 24 yaşındaki futbolcuya sarı-kırmızılı ekipte başarı dileğinde bulunuldu.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Mamah ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Daha önce Lucera ve Citta di Varese takımlarında forma giyen 24 yaşındaki futbolcuya sarı-kırmızılı ekipte başarı dileğinde bulunuldu.
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