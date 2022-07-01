Göztepe, yeni forvetini buldu!

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Nijeryalı forvet oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile anlaştığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Göztepe, yeni forvetini buldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2022 21:18
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Nijeryalı forvet oyuncusu Kenneth Obinna Mamah'ı transfer etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Mamah ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Daha önce Lucera ve Citta di Varese takımlarında forma giyen 24 yaşındaki futbolcuya sarı-kırmızılı ekipte başarı dileğinde bulunuldu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ