Göztepe'ye Samsunspor freni!

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Samsunspor, Göztepe'yi 1-0 yenerek rakibinin 2 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Göztepe'ye Samsunspor freni!
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06 Kasım 2022 18:25
Ali Kaan Guneren
Ali Kaan Guneren
Ankaragücü
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Yılport Samsunspor, Göztepe'yi konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karadeniz ekibi 1-0 kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 38. dakikada Ali Kaan Güneren kaydetti.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Samsunspor puanını 20'ye yükseltti ve 4. sıraya yerleşti. 2 maçlık galibiyet serisinden sonra kaybeden Göztepe ise 14 puanla 12. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Samsunspor, Tuzlaspor'a konuk olacak. Göztepe ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

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