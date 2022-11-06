Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Yılport Samsunspor, Göztepe'yi konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karadeniz ekibi 1-0 kazandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 38. dakikada Ali Kaan Güneren kaydetti.
Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Samsunspor puanını 20'ye yükseltti ve 4. sıraya yerleşti. 2 maçlık galibiyet serisinden sonra kaybeden Göztepe ise 14 puanla 12. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Samsunspor, Tuzlaspor'a konuk olacak. Göztepe ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 38. dakikada Ali Kaan Güneren kaydetti.
Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Samsunspor puanını 20'ye yükseltti ve 4. sıraya yerleşti. 2 maçlık galibiyet serisinden sonra kaybeden Göztepe ise 14 puanla 12. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Samsunspor, Tuzlaspor'a konuk olacak. Göztepe ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
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