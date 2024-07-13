Göztepe'ye Japon orta saha: Kuryu Matsuki!

Southampton, FC Tokyo'da oynayan 2003 doğumlu Japon orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki ile anlaşmaya vardı. Ancak Matsuki, İngiltere'de 1 yıl çalışma vizesi alamayacak olması nedeniyle Göztepe'ye kiralanacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; Imago
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Göztepe'ye Japon orta saha: Kuryu Matsuki!
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13 Temmuz 2024 15:21
Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Göztepe orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'yi transfer etmeye hazırlanıyor.

J1 Lig ekiplerinden FC Tokyo forması giyen 21 yaşındaki futbolcu, Premier Lig takımı Southampton'la anlaştı. Ancak Matsuki'nin İngiltere'de 1 yıl çalışma vizesi alamayacağı için Göztepe'ye kiralanacağı kaydedildi.

FC Tokyo takımından yetişen Matsuki, Japonya'nın alt yaşlardaki milli takımlarında forma giydi. Genç futbolcu, geçen sezon 25 resmi maça çıkıp bin 731 dakika süre aldı ve 2 gol attı.

EKREM KILIÇARSLAN'LA DA İMZALADI

Öte yandan Göztepe, eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan'ı resmen kadrosuna dahil etti. Son olarak 1'inci Lig'de Ankara Keçiörengücü forması giyen Ekrem sözleşme imzalayıp Slovenya kampına dahil oldu. Göztepe, Ekrem'le birlikte 5'inci transferini gerçekleştirdi.

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