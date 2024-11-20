Göztepe orta sahasında forma rekabeti üst seviyede

İstanbul'da Beşiktaş'ın rakibi olacak Göztepe'nin orta sahasında forma rekabeti üst seviyeye çıktı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe orta sahasında forma rekabeti üst seviyede
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20 Kasım 2024 15:11
Süper Lig'de pazar günü İstanbul'da Beşiktaş'ın rakibi olacak Göztepe'nin orta sahasında forma rekabeti üst seviyeye çıktı.

Sarı-kırmızılılarda sarı kart cezasını tamamlayan Nijeryalı orta saha Anthony Dennis ve sakatlığını atlatan Doğan Erdoğan takıma dönerken, teknik direktör Stanimir Stoilov'un orta alandaki alternatifleri de çoğaldı.

Özellikle Dennis'in yokluğunda forma giyen Ahmed Ildız'ın yükselen form grafiği teknik ekibi sevindirdi. Ofansif orta saha oyuncusu olarak David Tijanic'i tercih eden Stoilov'un son Konyaspor maçında oyuna sonradan girip galibiyette büyük rol oynayan Japon futbolcu Kuyru Matsuki'yi de Beşiktaş maçında tercih edebileceği ifade edildi.

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