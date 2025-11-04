04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Göztepe'nin Olaitan sıkıntısı

Göztepe, son haftalarda kayıplarda olan Junior Olaitan'ın eski performansına dönmesini bekliyor.

calendar 04 Kasım 2025 16:01
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'nin Olaitan sıkıntısı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni evinde 1-0 yenerek puan tablosunda yeniden 5'inci sıraya tırmanıp Avrupa yarışını sürdüren Göztepe, son haftalarda kayıplarda olan Junior Olaitan'ın eski performansına dönmesini bekliyor.

Sezon öncesi transfer döneminde Fransa Lig 2 ekibi Grenoble takımından 4 yıllığına alınan 23 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılılarda gösterdiği etkili performansla kısa sürede dikkat çekti. Göztepe'de ilk haftalarda 11'de oynayan 10 numara, ardından yaşadığı sakatlık sonrası düşüşe geçti.

İlk 6 maçta 11'de forma giyerek 1 gol attıktan sonra sakatlanan Olaitan, 19 Eylül-19 Ekim arasında 1 ay forma giyemedi. Sakatlığının iyileşme döneminde Benin Milli Takımı'na davet edilen genç futbolcu kulübünden onay almadan milli takıma gidince gözden düştü.


Milli takımda 14 Ekim'de Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeler Grup D Grubu'nda Nijerya ile oynanan ikinci yarıda maçta görev alan Olaitan, Göztepe'ye dönüşünde yedek kulübesini mesken tuttu.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un iyileşmesine rağmen son 3 maçta kulübeye çektiği Olaitan, ikinci yarılarda oyuna dahil oldu. Stoilov, son Gençlerbirliği maçında oyuna girdikten sonra etkisiz oynayan Beninli futbolcuyu basın önünde sert bir şekilde eleştirdi.

"AMATÖR FUTBOLCU GİBİ"

Göztepe'de görev yaptığı üçüncü sezonda ilk kez bir futbolcuyla ilgili medya önünde sert ifadeler kullanan Bulgar teknik adam, Olaitan'ın amatör gibi oynadığını belirterek, "Olaitan'dan beklentimiz fazla ama bugün maça girdiğinden itibaren amatör oyuncu gibi gördük. Bunu bir an önce çözmem gerekiyor. Bu sorun daha önce oldu. Kendisi milli takımını Göztepe'den daha fazla düşündü. Başka yolu yok, Olaitan sorununu çözmeliyim. Kendisinin 1 buçuk, 2 ay önceki seviyesi iyiydi. Şu an amatör oyuncu gibi oynuyor. Olaitan benim istediğim gibi, kulübümüzün, taraftarımızın istediği gibi oynamalı. Kimsenin gözünün yaşına bakmam bu konuda çok netim" yorumunu yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.