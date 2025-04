Göztepe'nin küçük fanatiği 'Kuzey Reis' takımını yalnız bırakmıyor

İzmir'de babasıyla 4 yaşından beri Göztepe'nin maçlarına giden ve taraftarın "Kuzey Reis" diye seslendiği 7 yaşındaki Kuzey Akdağ, takımını hem iç saha hem de deplasman maçlarında yalnız bırakmıyor.



İzmir'de 2018 yılında doğan ve fanatik Göztepe taraftarı babası sayesinde küçüklüğünden itibaren maçlara gitmeye başlayan Kuzey Akdağ, takımına olan sevgisi ve coşkusuyla tribünlerin ilgi odağı haline geldi.



Göztepe'nin marşlarını ezbere bilen Akdağ, tribün liderleriyle taraftara 3'lü çektirip, tüm tezahüratlara eşlik ediyor.



Takımın tüm oyuncularını tanıyan küçük Göztepeli'nin hayali ise Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso ile tanışıp imzalı formasını almak.



Fanatiklik babadan oğula



Kuzey Akdağ, AA muhabirine tribünde Göztepe'ye destek olduğunu, sesini oyunculara duyurmak için her şeyi yaptığını söyledi.



İzmir dışındaki maçlara gitmekten büyük keyif aldığını anlatan Akdağ, "Taraftarlar bana 'Kuzey Reis' diyorlar. Göztepe marşlarını biliyorum. Takımımı çok seviyorum." dedi.



Akdağ, Göztepelilerin kendisine gösterdiği sevgiden duyduğu mutluluğu dile getirerek, şöyle konuştu:



"Beni herkes tribün lideri gibi görüyor. Babam doğuştan beni Göztepeli yapmış. Bana bebekken Göztepe forması giydirmiş. Göztepeli olduğum için çok mutluyum. İyi ki Göztepeli olmuşum. Takımımdan çok memnunum. Maçlara da babamla gidiyorum. Deplasmana giderken otobüste koltuğa çıkıp tezahürat yapıyorum, marşlar söylüyorum. Maçlara gidince çok mutlu oluyorum."



"Tribünün simgesi gibi oldu"



Baba Emre Akdağ (33) da çocuğuyla taraftarı olduğu takımın maçlarını izlemenin hayali olduğunu ve bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Oğluyla Göztepe'nin stadında kupa kaldırmayı çok istediğini ifade eden Akdağ, "Kuzey, Göztepe'yi çok seviyor. Bunu da ona aşıladığım için çok mutluyum. Her maça gitmek istiyor. Göztepe artık hayatının her şeyin de var. Kalemi bile Göztepeli. Semtinin takımını seven çok az nesil yetişiyor. Çok gururluyum ve mutluyum. Maçlarda Kuzey, tribünün bir simgesi gibi oldu." diye konuştu.