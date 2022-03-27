Göztepe, Menenemenspor'u 2 golle geçti

Lige verilen arayı hazırlık maçıyla değerlendirmek isteyen İzmir ekipleri Göztepe ve NasaDoge Menemenspor hazırlık maçında karşılaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Menenemenspor'u 2 golle geçti
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27 Mart 2022 18:17
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi NasaDoge Menemenspor'u 2-0 yendi.

Adnan Süvari Tesisleri'ndeki müsabakanın ilk yarısını Göztepe, 7. dakikada Makana Baku ve 45. dakikada Adis Jahovic'in golleriyle 2-0 üstün tamamladı. İkinci devrede her iki ekibin de skoru değiştiremediği müsabakayı Göztepe 2-0 kazandı.

 
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